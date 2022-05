L’Anadolu Efes Istanbul è già nella storia dell’EuroLega perché fa parte del circolo ristrettissimo di squadre che hanno vinto per 2 anni di fila l’EuroLega però i turchi non hanno intenzione di fermarsi e perciò stanno pensando a Tomas Satoransky per la prossima stagione in caso di addio di Vasilije Micic con direzione NBA.

A riportare la notizia di un possibile ritorno in Europa del giocatore della Repubblica Ceca è stato l’autorevole Eurohoops, quotidiano online sempre molto addentro alle vicende di EuroLega.

Back-to-back EuroLeague champs @AnadoluEfesSK is interested in bringing Tomas Satoransky back to Europe, if Vasilije Micic ultimately decides to leave for the NBA. Barcelona, as well, is interested in Satoransky.

