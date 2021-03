Dopo Milano-Cantù, il commento del Presidente Roberto Allievi: “Non posso che essere contento per il modo in cui abbiamo saputo affrontare la partita”

Al termine della partita tra Acqua S.Bernardo e A|X Armani Exchange, disputata al Mediolanum Forum di Assago e vinta dall’Olimpia Milano con il risultato finale di 70 a 57, il presidente di Pallacanestro Cantù, Roberto Allievi, ha così commentato:

«Siamo andati a giocare una partita contro un’avversaria molto forte, in una situazione molto precaria, senza i tre allenatori e privi di un giocatore importante come Frank Gaines. Ciononostante, la squadra ha dimostrato grande orgoglio, giocando con fiducia nelle proprie forze. I ragazzi hanno combattuto fino alla fine. Non posso che essere contento per il modo in cui abbiamo saputo affrontare la partita. Questo atteggiamento mi dà molto conforto sulla prospettiva di affrontare le prossime partite, che saranno decisive, con questa stessa determinazione e voglia di vincere».