Pallacanestro Varese, maglia rosa per la lotta al tumore al seno

Pallacanestro Varese scende in campo per la lotta contro il tumore al seno. Domenica, per la terza partita di Lega Basket infatti la Openjobmetis giocherà con una maglia inedita, disegnata e creata per l’occasione, interamente rosa. È solo una delle iniziative che rientra nella serie di eventi organizzati in casa Pallacanestro Varese in occasione del mese che, proprio per la concentrazione delle attività dedicate alla promozione della prevenzione nella battaglia al tumore al seno prende il nome di “Ottobre Rosa”.

Tre parole che unite lanciano un messaggio chiaro: “We Fight Together”, una partita che la società varesina gioca insieme alle associazioni C.A.O.S. (Centro Ascolto Operate al Seno) e Europa Donna, ASST Sette Laghi e la Breast Unit che sarà suddivisa in diversi momenti fondamentali di attività sociale per provare a far sì che i circa 1000 di nuovi casi annuali di malattia, solo nella provincia di Varese, tendano ad abbassarsi gradualmente. Nelle mattinate del 14, 23 e 28 ottobre per esempio, gli uffici dell’Itelyum Arena si trasformeranno in un grande ambulatorio che offrirà screening a più di 80 donne.

“Lo scorso anno avevamo già lanciato la prima campagna di sensibilizzazione per la lotta al tumore al seno, che era stata dedicata prevalentemente a dipendenti e parenti degli stessi in società. Quest’anno abbiamo deciso di fare squadra, di allargarci e con Associazione CAOS, Europa Donna Italia e ATS Lombardia, medici, volontari e Breast Unit di ASST Sette Laghi, offrire un servizio a tutta la comunità” conferma la Responsabilità delle CSR di Pallacanestro, Raffaella De Mattè. In quanto patrimonio dichiarato della società, infatti non è un caso che il Palazzetto fungerà anche da sede di una forma essenziale di partecipazione attiva sociale.

“Come Pallacanestro Varese, non vogliamo che questa tematica, come altre, venga strumentalizzata. Vogliamo essere promotori e un mezzo di comunicazione in più per alcune tematiche che non possono essere semplificate. Non facciamo solo pallacanestro, il basket può salvare il mondo tramite la Corporate Social Responsibility. È un mezzo di condivisione. È più di un gioco” – spiega il Resposnsabile Marketing di Pallacanestro Varese, Francesco Finazzer Fiori nel comunicare che questo, come anticipato precedentemente, sarà solo il primo passo di una serie di iniziative circoscritte nel progetto di C.S.R. della società, fortemente potenziato e accelerato dall’arrivo di Luis Scola in veste di Amministratore Delegato. Nell’ultimo mese infatti, la Varese del basket si è mossa piuttosto attentamente in questa direzione presentando la squadra ufficiale Femminile e anche quella di HS nell’ultima amichevole di pre season.

“Luis ha voluto in questa città con questa società essere parte della comunità il che significa tante cose. Abbiamo aggregato il femminile e i disabili e abbiamo anche grandi programmi per quanto riguarda i progetti dedicati all’energia. Tengo a sottolineare che la Pallacanestro Varese è della società. Avere un tessuto in cui si è sempre partecipi ci fa sentire orgogliosi e parte della società” conclude così la conferenza stampa di questa mattina il Presidente Toto Bulgheroni. In questo senso, Varese riparte da una lotta importante: le maglie indossate dai giocatori della Openjobmetis nella partita di domenica saranno poi vendute all’asta in occasione di un Gala Dinner (che si terrà molto probabilmente verso la fine di ottobre) a cui parteciperanno anche noti personaggi dello spettacolo.