Doppia operazione di mercato per i Phoenix Suns

I Phoenix Suns continuano a essere una delle franchigie più attive sul mercato NBA.

La squadra dell’Arizona continua a puntellare il roster da affiancare alle superstar Kevin Durant, Devin Booker, DeAndre Ayton e il nuovo acquisto Bradley Beal.

I Suns hanno ingaggiato Bol Bol con un contratto annuale interamente garantito. Il centro sudanese è reduce dalla miglior stagione della sua carriera con più di 9 punti e 6 rimbalzi di media in maglia Orlando Magic. Phoenix ottiene dai Magic anche tre scelte al secondo turno del Draft in cambio della possibilità di scambiare la prima nel 2026.

Contestualmente Phoenix ha concluso un’altra operazione, slegata dalla precedente: la cessione a San Antonioo di Cameron Payne, una seconda scelta futura e una minima somma economica in cambio di una pick al secondo turno degli stessi Spurs.

In total from the Suns:

– Bol Bol signed on a one-year fully guaranteed deal

– Acquired three second-rounders from Orlando for a pick swap

– Traded Payne, a second and cash to Spurs for a future second https://t.co/8YBQvolRk2

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 16, 2023