Olimpia Milano, occhi su Nick Calathes ma c’è una folta concorrenza

L’Olimpia Milano ha messo gli occhi su Nick Calathes.

Dopo aver perso Shabazz Napier, finito alla Stella Rossa Belgrado, i meneghini hanno dovuto correre ai ripari per occupare la posizione di point guard. Preso Maodo Lo, Milano sembra decisa a piazzare un altro colpo in cabina di regia. L’ingresso, però, sembra subordinato alla partenza di Kevin Pangos che nelle sua prima stagione lombarda non ha convinto.

Per rimpiazzarlo, l’Olimpia pensa a Nick Calathes. Il veterano greco è attualmente sotto contratto con il Fenerbahce ma anche lui non ha brillato nella sua prima esperienza turca, chiudendo comunque con 8 punti e 5 assisti di media a partita in EuroLega.

Nelle settimane passate era un obiettivo anche per il Panathinaikos, che poi si è fiondato su Kostas Sloukas. Adesso, oltre alla permanenza a Istanbul, le possibili destinazioni per Calathes sono Milano o il Partizan Belgrado, secondo il giornalista greco Christos Harpidis. Anche la scorsa estate l’Olimpia aveva tentato, senza successo, di ingaggiare il play greco.