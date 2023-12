L’NBA Christmas Day 2023 si sta avvicinando sempre di più poiché la prima palla a due è fissata per le ore 18.00 italiane tra New York Knicks e Milwaukee Bucks allo storico Madison Square Garden. Il big match è senza dubbio quello delle ore 23.00 tra Los Angeles Lakers e Boston Celtics alla Crypto.com Arena, un tempo Staples Center.

Ma dove si potranno vedere queste gare e qual è quella in chiaro?

L’intero programma dell’NBA Christmas Day sarà disponibile per tutti gli abbonati a Sky Sport e NOW. I non abbonati avranno però la possibilità di vedere Los Angeles Lakers contro Boston Celtics, che andrà in onda su Cielo a partire dalle ore 23. Tutte le gare saranno disponibili anche sull’app ufficiale dell’NBA per chi ha acquistato l’NBA League Pass.

Si tratta di una bellissima opportunità perché anche i non possessori di Sky o NOW potranno comunque ammirare LeBron James e i suoi Los Angeles Lakers contro i fortissimi Boston Celtics di Jayson Tatum.

Naturalmente il nostro consiglio è di guardarvi tutte le partite su Sky o NOW, se li avete, altrimenti tenete duro fino alle 23 per il match clou di questo NBA Christmas Day 2023.

