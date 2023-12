Jaleen Smith commenta l’addio alla Virtus Bologna: “Ero in una situazione strana”

Jaleen Smith si è recentemente trasferito dalla Virtus Bologna al Partizan Belgrado per concludere la sua stagione in Serbia. La decisione è arrivata in seguito a un cambio di agente, passando da Misko Raznatovic e BeoBasket a Teddy Archer.

Per spiegare il suo trasferimento, Smith ha detto quanto segue a Nikola Stojkovic di Mozzart Sport:

“Con l’avanzare della stagione mi sono trovato in una situazione strana. Prima di iniziare la stagione con la Virtus, Sergio Scariolo aveva in mente di farmi giocare come combo guard. Tuttavia, quando la situazione con Iffe Lundberg non si è risolta, è intervenuto un nuovo allenatore e Iffe è rimasto in squadra. A quel punto, la Virtus aveva tre guardie con caratteristiche simili ed era solo questione di tempo prima che qualcuno venisse escluso. Il coach aveva il lusso di scegliere con chi costruire il gioco e, purtroppo, alla fine sono stato escluso”.

Quando gli è stato chiesto di parlare delle trattative con il Partizan, Smith ha rivelato quanto segue.

“Siamo arrivati agli ultimi sette-dieci giorni. Non ho giocato nella Virtus, quindi ho detto al mio nuovo agente, Terry Archer, che era arrivato il momento di andarmene. Poi si è sparsa la voce che stavo cercando di andarmene. Dopo il doppio turno di EuroLega di due settimane fa, coach Luca Banchi ha smesso di utilizzarmi. A quel punto il mio agente ha contattato il Partizan per chiedere quale fosse la situazione poiché sapeva che la squadra aveva bisogno di un giocatore che potesse giocare sia da playmaker sia da guardia. Alla fine, tutto si è rivelato perfetto”.

