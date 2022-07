Draymond Green commenta a modo suo la richiesta di trade di Kevin Durant

La richiesta di trade avanzata da Kevin Durant nei confronti dei Brooklyn Nets è da giorni l’argomento più discusso del mondo NBA.

KD ha ricevuto critiche da tutte le parti, accusato dai tifosi di non avere il coraggio di sostenere le sfide, preferendo andare in squadra già confezionate per vincere, dove il suo apporto potrebbe anche non essere decisivo. Insomma, la gente accusa Durant di non essere un campione e un trascinatore.

Draymond Green nel suo podcast ha voluto dire la sua sull’argomento, schierandosi a difesa dell’ex compagno attorno a un concetto cardine dello sport moderno: gli atleti ormai sono delle aziende e non più semplici sportivi.

La gente deve iniziare ad accettare che gli atleti ormai sono dei businessmen e non solo giocatori di basket. Prendiamo decisioni basate sul business per fare i nostri interessi, perché se uno di noi fa una scelta di lavoro la gente deve dargli del codardo o dell’incapace a competere? Tutti noi passiamo la vita a tentare di controllare cosa ci succederà in futuro e in NBA riuscire a fare questa cosa è difficilissimo, perciò quando capita una opportunità del genere è giusto coglierla.

Chissà se KD avrà apprezzato le parole di Green che tra l’altro potrebbe essere di nuovo suo compagno, considerato che anche gli Warriors potrebbero arrivare a Durant.

Fonte: The Draymond Green Show