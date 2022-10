Sembra che Draymond Green e Jordan Poole abbiano sistemato i loro affari dopo la loro controversa rissa durante un allenamento dei Golden State Warriors.

In vista del finale di preseason degli Warriors contro i Denver Nuggets, Green ha deciso di avvicinarsi a Poole. Ancora meglio, apparentemente hanno fatto una stretta di mano pre-partita, come se non fosse successo nulla tra loro nel corso delle ultime settimane.

Draymond and Poole handshake 🔥 pic.twitter.com/a2tR8Pq1qn — ᴊᴏꜱᴇ ☔️ (@KlayForTrey) October 15, 2022

Come probabilmente tutti ormai sanno, Draymond Green e Jordan Poole sono stati sotto i riflettori del mondo NBA di recente dopo il loro combattimento durante un allenamento dei Golden State Warriors. Green ha istigato l’alterco, prendendo a pugni Poole in faccia dopo che la guardia ha risposto con una spinta per cercare di allontanarlo.

Da allora Green si è scusato per l’incidente e si è persino preso un po’ di tempo lontano dalla squadra per lasciare che le persone capissero e che le cose si calmassero. Dreamond è stato anche multato degli Warriors per la sua cattiva condotta.

Speriamo per i californiani che davvero sia finito tutto nel migliore dei modi tra Green e Poole perché la speranza è di vederli competere nuovamente per il titolo NBA.

