Draymond Green si va ad allenare a UCLA e viene respinto dalla sicurezza

Piccola disavventura per Draymond Green: la stella dei Golden State Warriors, fresco campione NBA per la quarta volta, si è recato nelle scorse ore al campus di UCLA, a Los Angeles, per allenarsi nella palestra dell’ateneo. Niente di particolarmente insolito, visto che cose del genere in estate sono molto frequenti e UCLA è famosa per essere teatro di diverse partitelle estive tra giocatori professionisti.

Green si è visto però inizialmente respinto dalla sicurezza della palestra, che non lo ha riconosciuto. Qualcosa di molto insolito, visto che si parla di una palestra utilizzata dalla squadra di basket. Fortunatamente per l’ala degli Warriors vicino a lui c’erano molti ragazzi suoi fans che hanno “aiutato” il vigilante a riconoscerlo. Green ha mostrato grande pazienza, spiegando le proprie ragioni senza perdere la calma e alla fine è riuscito a passare.