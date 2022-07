Kevin Durant sbarca su TikTok e pubblica un primo contenuto esilarante

Il destino di Kevin Durant è ancora molto incerto, dopo la richiesta di trade fatta ai Brooklyn Nets qualche settimana fa. I rumors si sono raffreddati molto in fretta, anche perché il prezzo di KD è troppo alto per permettere davvero di iniziare una trattativa. Negli ultimi giorni è circolata anche la voce che Durant non voglia davvero lasciare i Nets ma smettere di giocare con Kyrie Irving, quindi potrebbe decidere di restare in caso di cessione del playmaker.

Nel frattempo Durant è sbarcato su TikTok e il suo primo contenuto è diventato subito virale. KD si è semplicemente ripreso mentre rimaneva in silenzio per qualche secondo, prima di chiedere candidamente: “Allora come funziona questa m***a?”.

Kevin Durant was going through a lot on his first Tiktok 😅 (via 2way3level/TT) pic.twitter.com/w12a4DfLwK — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) July 23, 2022

Non è chiaro se l’account che ha pubblicato il video, @2way3level, sia effettivamente quello di Durant. L’immagine del profilo raffigura i rapper Rick Ross e Meek Mill e il TikTok in questione è l’unico per ora presente sul profilo, che però ha già oltre 282.000 followers e più di 745.000 likes. Nel momento in cui scriviamo, il TikTok di Durant ha già raggiunto in meno di 24 ore i 3.2 milioni di visualizzazioni.