La star dei Golden State Warriors, Draymond Green, ha subito una sospensione per Gara 3 della loro serie di playoff NBA contro i Sacramento Kings a seguito del suo incidente con Domantas Sabonis.

Sebbene ci siano state segnalazioni secondo cui era improbabile che Green prendesse questa squalifica per le sue azioni in Gara 2, l’NBA alla fine ha deciso di punirlo per questo.

Solo per ricordare, nel quarto quarto della suddetta gara, Green e Sabonis sono venuti a contatto a seguito di un’azione per recuperare palla. Sabonis ha subito una spinta da Klay Thompson ed è caduto, trattenendo inavvertitamente le gambe di Green. In risposta, Dray ha alzato la gamba destra e ha continuato calpestando il petto di Domantas. Il lungo dei Kings si è contorto per il dolore e ha dovuto sottoporsi ai raggi X per determinare se avesse subito qualche infortunio.

In una dichiarazione, l’NBA ha spiegato che la “storia di atti antisportivi” di Green ha condizionato la decisione.

L’ala dei Golden State Warriors, Draymond Green, è stata sospesa per una partita senza multa per aver calpestato il petto del centro dei Sacramento Kings, Domantas Sabonis, è stato annunciato oggi da Joe Dumars, Executive Vice President, Head of Basketball Operations. La sospensione è basata in parte sulla storia di atti antisportivi di Green.

The following was released by the NBA. pic.twitter.com/KEnWx2qTvs — NBA Communications (@NBAPR) April 19, 2023

Leggi anche: Damian Lillard difende Draymond Green: “Ha solo perso l’equilibrio”