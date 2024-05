Drew Gordon, ex Sassari e fratello di Aaron, è MORTO TRAGICAMENTE

Drew Gordon, giocatore di basket professionista ex Sassari e fratello maggiore del titolare dei Denver Nuggets, Aaron Gordon, è morto giovedì in un incidente d’auto, come ha dichiarato il suo agente a ESPN. Aveva 33 anni. I Nuggets hanno confermato la notizia, dichiarando il loro sostegno al fratello di Gordon e ai suoi tre figli.

Il big man ha giocato 9 partite in NBA con i Philadelphia 76ers, ma la sua carriera è stata molto di più. Oltre alla NBA e alla G League, Gordon ha giocato in campionati in Serbia, Italia, Turchia, Francia, Lituania, Polonia, Russia, Ucraina e Giappone.

Gordon è entrato nel mondo del basket universitario come recluta a quattro stelle di Rivals, trasferendosi da San Jose a UCLA, dove ha avuto modo di giocare subito. La sua carriera si è conclusa a metà del secondo anno, quando ha lasciato la squadra per trasferirsi a New Mexico.

La sua avventura a New Mexico è stata più produttiva, guadagnandosi due volte il titolo di All-Conference e vincendo il titolo di MVP del torneo Mountain West del 2012. Nell’anno da senior ha raggiunto una media di 13,7 punti e 11,1 rimbalzi a partita.

Dopo non essere stato selezionato al Draft NBA del 2012, Gordon ha giocato la Summer League con i Dallas Mavericks e poi ha intrapreso una carriera da professionista di 12 anni. Nel 2014 ha fatto il suo ingresso nell’NBA, passando da una permanenza in Summer League con i Sixers a un periodo di un mese a metà della stagione regolare. Drew Gordon ha trovato la celebrità altrove e ha vinto una Coppa Italia nel 2014 con Sassari.

Non possiamo che fare le condoglianze a tutta la famiglia Gordon per questa tragica scomparsa.