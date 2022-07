Drew League, il ritorno di LeBron: canestri, vittoria e… litigate con gli arbitri!

Questa notte LeBron James ha fatto il suo (ri)esordio in Drew League 11 anni dopo l’ultima volta e chiaramente non è stata una prestazione come tante altre. Il King ha deciso di mettere in campo tutto il suo talento e ha chiuso con 42 punti, 16 rimbalzi e 4 palle rubate, come riportato da StatsMuse:

LeBron in the Drew League: 42 PTS

16 REB

4 STL pic.twitter.com/mwB3ISyFlo — StatMuse (@statmuse) July 16, 2022

Una prestazione da vero King. Naturalmente i Los Angeles Cheaters si sono imposti con i Black Pearl Elite, anche se solo di misura, perché hanno vinto 194 a 102. Qui di seguito trovate il video della partita di LeBron James di questa notte:

42 and 16.

Light work on a Saturday for @KingJames at the @DrewLeague 👑 pic.twitter.com/TnpcIGOF0e — UNINTERRUPTED (@uninterrupted) July 16, 2022

Il re ha dato spettacolo quando ha deciso di portare le sue capacità di negoziazione arbitrale il campo. Ad un certo punto del match, LeBron ha iniziato a discutere appassionatamente con gli ufficiali di gara per una chiamata con cui non era d’accordo. Non sorprende che il video sia diventato immediatamente virale:

LeBron James argued with a referee…in a Drew League game 😅pic.twitter.com/V6cAUIFGSj — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) July 16, 2022

Inutile dire che LBJ voleva davvero vincere questa contesa. Naturalmente ha voluto esasperare il momento ma vi fa capire quanto LeBron James ci tenesse a vincere questa gara di Drew League. Siamo davvero contenti nel vedere un giocatore come il ragazzo nativo di Akron che a quasi 38 anni si sbatte come se ne avessi 18 e tanto da dimostrare.

