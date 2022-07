Shaq spiega perché è il giocatore “più decisivo” nella storia della NBA

Shaq NBA – Non c’è dubbio che Shaq sia stato una dei giocatori più dominanti che l’NBA abbia mai visto. In effetti, più di alcune persone sarebbero d’accordo sul fatto che l’icona dei Los Angeles Lakers non è seconda a nessuno quando si tratta del suo dominio durante il suo periodo in NBA.

Se chiedi a O’Neal, tuttavia, non solo crede di essere stato una presenza davvero imponente sul campo da basket. Nella sua mente Shaquille O’Neal afferma anche di essere stato il giocatore più decisivo che abbia mai preso in mano una palla da basket:

“Sono il giocatore più decisivo nella storia della NBA”, ha detto Shaq a Carlos Sacristan di Marca. “Hai mai sentito parlare di “Hack-a-Shaq”? Se non l’hai mai sentito, cercalo. Ero una forza da non sottovalutare perché ero un grande uomo dominante”.

Giusto punto da Shaq. Se hai seguito questo giocatore per tutta la sua carriera, allora è facile capire come abbia un argomento piuttosto solido nel portare avanti la sua tesi.

Nessuno ha cambiato la natura del gioco come fece Shaq ai suoi tempi. Un’intera lega dovette inventare una tattica completamente nuova per cercare di fermare O’Neal: l’ “Hack-a-Shaq racconta quanto fosse una superstar rivoluzionaria.

