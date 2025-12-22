washington partizan

Duane Washington ha stabilito il nuovo record di punti della ABA League

Estero Home
Francesco ManziLascia un Commento su Duane Washington ha stabilito il nuovo record di punti della ABA League

Non è un periodo felice per il Partizan Belgrado, reduce dal -41 contro lo Zalgiris Kaunas in EuroLega e 17° in coppa. I bianconeri si preparano ad annunciare il colpo Cam Payne per raddrizzare la stagione, ma nel frattempo sono tornati in campo questa sera in ABA League contro il Krka, vincendo 92-99 grazie ad una prova monstre dello statunitense Duane Washington Jr.

Il giocatore del Partizan ha segnato 21 punti nel primo tempo e ha poi chiuso con un totale di 48, nuovo record All-Time della ABA League. Washington ha tirato 10/14 da dietro l’arco e in generale 16/24 dal campo.

Il precedente record apparteneva a Daron Russell, autore di 47 punti nel 2022 con la maglia del Mornar Bar.

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

payne partizan

Il Partizan Belgrado batte un colpo dall’NBA, e sul nuovo allenatore…

Francesco Manzi
partizan belgrado

Clima surreale a Belgrado: i tifosi del Partizan fischiano la loro stessa squadra

Francesco Manzi
obradovic mijailovic

Zeljko Obradovic rompe il silenzio: “Il problema del Partizan è serio e la responsabilità è del presidente”

Francesco Manzi

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.