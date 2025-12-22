Duane Washington ha stabilito il nuovo record di punti della ABA League

Non è un periodo felice per il Partizan Belgrado, reduce dal -41 contro lo Zalgiris Kaunas in EuroLega e 17° in coppa. I bianconeri si preparano ad annunciare il colpo Cam Payne per raddrizzare la stagione, ma nel frattempo sono tornati in campo questa sera in ABA League contro il Krka, vincendo 92-99 grazie ad una prova monstre dello statunitense Duane Washington Jr.

Il giocatore del Partizan ha segnato 21 punti nel primo tempo e ha poi chiuso con un totale di 48, nuovo record All-Time della ABA League. Washington ha tirato 10/14 da dietro l’arco e in generale 16/24 dal campo.

Il precedente record apparteneva a Daron Russell, autore di 47 punti nel 2022 con la maglia del Mornar Bar.