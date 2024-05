Dubai Basketball, Djordjevic o Scariolo: chi sarà il coach?

Inserita nel campionato 2024-25 dell’AdmiralBet ABA League, e probabilmente impegnata anche nella BKT EuroCup, Dubai ha il compito di costruire una nuova squadra da zero, assumendo anche un capo allenatore che prenda il comando dell’ambizioso progetto. Secondo Meridian Sport, Sasha Djordjevic è candidato ad assumere le responsabilità di allenatore della squadra con sede nella città più popolosa degli Emirati Arabi Uniti, Dubai, ma occhio anche a Sergio Scariolo.

Il collegamento di Djordjevic, 56 anni, con Dubai segue voci simili riguardanti coach affermati come Svetislav Pesic, Sergio Scariolo e Xavi Pascual. Attualmente è impegnato con la nazionale maggiore cinese, ma i dirigenti del club degli Emirati Arabi Uniti sperano di poter raggiungere un accordo per rilevare il suo contratto.

Per quanto riguarda la prossima stagione, l’ABA ha annunciato l’espansione a Dubai a marzo. Dal livello regionale a quello continentale, l’Euroleague Basketball dovrebbe presto confermare un posto in EuroCup per Dubai.

I periodi con Olimpia Milano, Benetton Treviso, Panathinaikos, FC Bayern Monaco, Virtus Segafredo Bologna e Fenerbahce danno forma all’esperienza di allenatore a livello di club di Djordjevic, comprese 58 presenze nella Turkish Airlines EuroLeague. Ha anche guidato la Virtus Bologna al titolo della Basketball Champions League nel 2019.

