Luka Doncic è destinato a INFRANGERE un RECORD ASSURDO per gli stipendi NBA

Luka Doncic sta per diventare il primo giocatore da 70 milioni di dollari nella storia dell’NBA.

Secondo i dati di ESPN Stats & Information, la guardia dei Mavericks è uno dei quattro giocatori ad essere entrato nella prima squadra All-NBA per quattro volte prima dei 25 anni, insieme a Kevin Durant, Tim Duncan e Max Zaslofsky. Ha raggiunto LeBron James come unico giocatore con 9.000 punti e 2.500 assist prima di compiere 25 anni.

Essendo diventato All-NBA nel 2023-24, Luka Doncic potrebbe firmare un’estensione quinquennale da 318 milioni di dollari. Non potrà firmare l’estensione nel 2024 perché avrà solo sei anni di servizio, ma avrà soddisfatto i criteri (All-NBA in 2 delle 3 stagioni immediatamente precedenti) e potrà firmare un’estensione nel 2025 che entrerebbe in vigore per la stagione 2026-27.

Stagione Stipendio 2026-27 $59,713,500 2027-28 $64,490,580 2028-29 $69,267,660 2029-30 $74,044,740 2030-31 $78,821,820

Nota: se il tetto salariale aumenta del 10% nei prossimi tre anni, l’estensione di Doncic sarebbe di 367,5 milioni di dollari. L’ultimo anno del contratto sarebbe di 83,6 milioni di dollari.

Stiamo veramente parlando di cifre folli se pensiamo a com’era l’NBA solo qualche anno fa, senza tornare a 30 anni fa. Basti pensare che Kobe Bryant 10 anni fa viaggiava intorno ai 30 milioni di dollari a stagione ed era il più pagato.

