Dubai e Parigi in EuroLega sono realtà o solo un’ipotesi concreta?

L’EuroLega vuole approvare immediatamente a includere la squadra di Parigi (il Paris Basketball) e una nuova franchigia che avrà sede a Dubai, secondo quanto riportato da Encestando.es.

L’antico desiderio dell’EuroLega di avere città forti si sposterà quindi sulla capitale francese, anche se alcuni club non capiscono perché ci sia così tanta fretta. Londra sarà il prossimo obiettivo tra qualche anno, una volta consolidati altri mercati su cui si è puntato, Monaco e Berlino.

Le tre squadre europee e una spagnola consultate di EuroLega da Encestando ammettono che la presenza di Dubai è data per scontata, nonostante i dubbi che genera, insieme alla squadra di Parigi. In termini di distanza, otto ore di volo da Madrid o Kaunas, quasi sette ore da Berlino. In altre parole, un viaggio complicato per molte squadre, tranne che da Atene, Belgrado o Istanbul, che distano circa cinque ore.

Ma ovviamente i proprietari della squadra di Dubai pagheranno una cifra stimata in 50 milioni all’anno tra contributi diretti e sponsor. In cambio, Dubai ospiterà una Final Four nei prossimi anni e si garantirà la presenza in EuroLega con un lungo contratto.

L’allenatore che Dubai ha scelto è Svetislav Pesic, secondo diverse fonti. Va notato che l’uomo forte del reparto sportivo della squadra di Dubai è Dejan Kamanjasevic, che ha lavorato come assistente di Pesic quando questi allenava a Girona circa 18 anni fa. Qualche anno dopo è stato anche assistente al Baskonia.

Con Parigi e Dubai, dovranno decidere se avere un campionato a 20, se mantenerlo a 18, il che sarebbe certamente dannoso per Valencia, ci dicono, o se avere due gruppi a 10, cosa che molte squadre non vogliono…

