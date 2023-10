Lo strano caso di Frankie Ferrari: per la seconda volta in carriera si ritira all’improvviso

Frankie Ferrari è una point guard statunitense che ha speso la maggior parte della sua carriera in Europa, soprattutto in Spagna. Dal 2019 ad oggi, ha giocato a Manresa, Gran Canaria, Malaga, Bamberg e Zaragoza con una parentesi in G-League ai Santa Cruz Warriors nel 2022. Nelle scorse ore il WKS Slask Varsavia, squadra con la quale Ferrari aveva firmato solo 9 giorni fa, ha annunciato che il giocatore ha comunicato improvvisamente la decisione di ritirarsi ad appena 27 anni, dopo aver giocato nel weekend in campionato e non essersi presentato lunedì all’allenamento. Il club polacco ha sottolineato di non avere responsabilità a riguardo e di aver onorato tutti gli impegni nei confronti di Ferrari.

Ma la cosa curiosa è che non è la prima volta che il giocatore si ritira all’improvviso: era già successo nel 2021, quando era un tesserato del Bamberg. In quell’occasione Frankie Ferrari, ad inizio ottobre, aveva lasciato il club tedesco dopo tre partite annunciando il proprio ritiro per motivi di salute. Salvo poi però tornare sui propri passi e, solo a gennaio, firmare in G-League con Santa Cruz giocando 31 partite.