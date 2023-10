Giannis Antetokounmpo ha detto di aver firmato il rinnovo senza leggere il contratto

Giannis Antetokounmpo nelle scorse ore ha rinnovato per altri 3 anni un contratto che sarebbe scaduto comunque nel 2025, prolungandolo quindi almeno fino al 2028. Questo fa del greco una vera e propria bandiera dei Milwaukee Bucks, dove gioca dal 2013 ed ha vinto il titolo nel 2021. Ma Giannis diventa anche uno dei giocatori NBA più pagati, visto che nell’ultima stagione di contratto garantita, quella 2026-27 (la 2027-28 sarà una Player Option), percepirà poco più di 59 milioni di dollari.

A pochi giorni dall’esordio stagionale, con i Bucks impegnati la notte italiana tra giovedì e venerdì contro Chicago, Antetokounmpo ha dichiarato ai microfoni della CBS di aver addirittura firmato il nuovo accordo “al buio”.

“Sono felice che rimarrò qui almeno fino alla stagione… Cos’era? 2026-27? Ok. È la prima volta nella mia carriera che non conoscevo nemmeno i dettagli del mio contratto. L’ho firmato semplicemente perché voglio rimanere qui” ha dichiarato uno Giannis Antetokounmpo evidentemente entusiasta del lavoro della dirigenza. Nella offseason i Bucks hanno infatti aggiunto Damian Lillard, dando a Giannis il miglior compagno di squadra della sua carriera finora. Insieme, il duo di Milwaukee proverà a vincere il titolo NBA.

"It was the first time in my NBA career I didn't know the number of my contract. I just signed it because I wanted to be here."

Giannis Antetokounmpo wasn't sure when his new contract extension runs through (2026-27 season with a player option 2027-28). pic.twitter.com/uXAB7nNcaf

— Scott Grodsky (@ScottGrodsky) October 24, 2023