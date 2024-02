Duncan Robinson FURIBONDO con Jaylen Brown per una VIGLIACCATA

Ieri Duncan Robinson e i Miami Heat hanno affrontato Jaylen Brown e i Boston Celtics in una rivincita delle ultime due finali della Eastern Conference. Naturalmente sono stati gli Heat a vincere la serie dello scorso anno contro i Celtics e ad avanzare fino alle finali NBA, ma domenica Boston si è vendicata, ottenendo una vittoria in trasferta in uno dei campi più difficili in cui vincere in tutta l’NBA.

La partita è stata molto controversa quando Brown e Robinson hanno avuto un piccolo diverbio nel quarto quarto. Brown alla fine ha gettato Robinson a terra, facendogli prendere un flagrant foul, il che significa che gli è stato permesso di rimanere in partita.

Dopo la partita, Robinson ha parlato dell’incidente e non sembra che lui e Brown si riappacificheranno presto.

“Ho pensato che fosse una giocata sporca, ad essere onesti. È così che la gente salta intere stagioni… Ho pensato che fosse pericoloso, non necessario ed eccessivo”, ha detto Robinson secondo Zachary Weinberger di ClutchPoints su X, la piattaforma di social media precedentemente chiamata Twitter.

