Durant chiede quali centri degli anni ’90 dominerebbero oggi e LeBron gli risponde

Il trasporto delle stelle NBA in epoche diverse è sempre stata una delle aree di dibattito più accese tra i tifosi. Nemmeno LeBron James dei Los Angeles Lakers e Kevin Durant dei Brooklyn Nets si sono risparmiati nel discutere di questo bellissimo e interessantissimo argomento.

KD ha postato una semplice domanda su Twitter: quali centri NBA dell’era degli anni ’90 potrebbero dominare anche nel basket moderno?

Which centers from the 90s would be in the mvp conversation if they played in todays nba?

— Kevin Durant (@KDTrey5) May 18, 2022