Dut Biar Mabor questa sera sarà ospite a Che Tempo Che Fa

Tra le tante belle storie dell’ultima Coppa Italia vinta dal Napoli Basket a Torino, c’è anche quella di Andrea Dut Biar Mabor. Il ragazzo, centro classe 2001, ha giocato solo 1′ nella finale contro Milano e in generale coach Micic lo sta schierando per 4.9 minuti di media in questa stagione. Eppure sarà lui a rappresentare Napoli questa sera, ospite di Che Tempo Che Fa su NOVE, programma condotto da Fabio Fazio. Non tanto per il suo impatto in campo, quanto per la sua particolarissima storia umana.

Dut Biar Mabor è nato in Sud Sudan, Paese dal quale però è stato costretto a scappare a 12 anni a causa della guerra. Il suo viaggio lo porta a Roma, dove inizia a giocare a basket nella Stella Azzurra, calcando i parquet prima di Serie B e poi di Serie A2. Quest’anno l’esordio in A con Napoli e la vittoria della Coppa Italia.

Il centro sudanese non è il primo esponente del basket ospite a CTCF: prima della Coppa Italia, Fazio aveva intervisto Gianmarco Pozzecco, CT della Nazionale.