Los Angeles Lakers, prestazione STORICA di Anthony Davis in gara 4 contro Denver

I Los Angeles Lakers hanno prolungato la serie con i Denver Nuggets vincendo gara 4 con il punteggio di 119-108.

I gialloviola hanno finalmente trovato risorse dal supporting cast con Austin Reaves e D’Angelo Russell finalmente incisivi (21 punti a referto per entrambi).

Incredibile però è stato l’apporto di Anthony Davis autore di una partita da 25 punti, 23 rimbalzi, 6 assist e il 64,7% dal campo (11/17). Una prova che a livello di post season si era vista raramente in casa Lakers. Finora, infatti, solamente altri due giocatori potevano vantare una partita con almeno 25 punti, 20 rimbalzi, 5 assist e il 60% al tiro, vale a dire Shaquille O’Neal e Wilt Chamberlain.

AD, dunque, si unisce a questo ristrettissimo club in cui va a fare compagnia a due autentici mostri sacri della storia del basket.

Anthony Davis becomes just the third Laker to record at least 25+ PTS, 20+ REB, 5+ AST on 60+ FG% in a postseason game, joining Shaquille O’Neal and Wilt Chamberlain. https://t.co/4H4yeVifgJ

— NBA History (@NBAHistory) April 28, 2024