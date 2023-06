Dwight Howard, ampia riduzione dello stipendio a Taiwan: “Mancanza di rispetto”

Dwight Howard ha da poco concluso la sua prima stagione in carriera fuori dalla NBA, in particolare a Taiwan con i Taoyuan Leopards. L’ex star NBA ha però concluso l’annata senza i Playoff, i Leopards sono infatti stata l’unica squadra del campionato della piccola isola asiatica a non qualificarsi per la post-season, nonostante le cifre di Howard siano state di 23.2 punti, 16.5 rimbalzi e 5.0 assist di media.

Come se non bastasse, ad Howard è stato proposto un rinnovo del contratto che non lo soddisfa per niente. “Mi hanno proposto un contratto che mi pagherebbe il 65% in meno di quanto ho guadagnato la prima volta che sono venuto qui [1 milione di dollari, ndr]. Mi è sembrato molto irrispettoso, credo di aver portato valore alla squadra. Sono molto deluso, penso meritassi di più. Tutto ciò che ho fatto è stato presentare i Leopards al loro meglio” ha dichiarato il giocatore a TVBS News.

Nei giorni scorsi Dwight Howard, probabilmente soprattutto a causa di questa offerta troppo scarsa, aveva parlato di un possibile ritorno in NBA. Non un ritorno a caso, aveva fatto proprio il nome dei Sacramento Kings, dicendo che potrebbe aiutarli a diventare una contender.

L’ultima stagione in NBA del centro, che a dicembre compirà 38 anni, è stata ai Lakers nel 2020-21 con 6.2 punti e 5.9 rimbalzi di media.