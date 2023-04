La squadra di Dwight Howard ha chiuso ultima in classifica

Dwight Howard, qualche mese fa, era stato annunciato come una vera e propria divinità nel campionato di Taiwan. Il centro ha, come ci si aspettava, dominato praticamente ogni partita in cui ha giocato, ma lo stesso non si può dire della sua squadra, i Taoyuan Leopards. I Leopards hanno infatti concluso la stagione regolare all’ultimo posto in classifica, con un record di 6-23 (hanno ancora una partita da giocare ma sono già matematicamente ultimi).

La notizia fa sorridere anche perché nel campionato di Taiwan ci sono solo 6 squadre e 5 di esse partecipano ai Playoff. Insomma, la formazione di Howard sarà l’unica esclusa. Nelle 20 partite disputate con i Leopards, il 3 volte Difensore dell’Anno NBA ha segnato 23.2 punti di media, secondo nella classifica marcatori, aggiungendo 16.2 rimbalzi (al primo posto del campionato) e 5.0 assist (quarto).

Insomma, a quasi 38 anni, a livello personale Dwight Howard ha poco da recriminarsi. Chissà però come la prenderà Shaquille O’Neal, che per mesi ha preso in giro l’ex centro dei Magic per aver scelto di giocare in un campionato di basso livello come Taiwan.