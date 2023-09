È festa per il Sud Sudan! Arriva la prima qualificazione alle Olimpiadi

Questa era la prima FIBA World Cup alla quale una Nazionale giovane come quella del Sud Sudan partecipava. Lo Stato africano è stato fondato solo nel 2011 e conta 10 milioni di abitanti circa. Il Paese è da un po’ teatro di una terribile guerra civile, ma i giocatori e il coach Royal Ivey hanno più volte dichiarato che il loro cammino al Mondiale è stato di aiuto per la popolazione, per distrarsi dalle terribili condizioni in cui vive.

E il cammino del Sud Sudan in questo Mondiale è stato di grande successo, sebbene non sia riuscito a passare i gironi per poco. La Nazionale questa mattina si è qualificata per la prima volta alle Olimpiadi, superando nettamente l’Angola e attendendo la sconfitta dell’Egitto contro la Nuova Zelanda, arrivata poco fa 88-86. Così facendo, il Sud Sudan è sicuro di essere la Nazionale africana meglio piazzata a questa World Cup, traguardo che conferisce il biglietto per Parigi 2024.

E così è scoppiata una festa incredibile nello spogliatoio, e probabilmente anche in Sud Sudan. La squadra costruita da Luol Deng e trascinata dal naturalizzato Carlik Jones (20.4 punti e 10.4 assist di media nel Mondiale) sa già per cosa giocherà tra un anno: le Olimpiadi di certo, e forse anche qualcosa di più importante che col basket c’entra poco.