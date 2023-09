Il Giappone batte Capo Verde e strappa il pass per le Olimpiadi

Dopo il Sud Sudan, seconda qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 dal Mondiale: il Giappone, grazie al successo su Capo Verde 80-71, ha strappato il pass come migliore squadra asiatica del torneo. I giapponesi, eliminati ai gironi, hanno battuto prima il Venezuela e poi Capo Verde nella seconda fase, quella valida per le posizioni da 17° a 32°.

Ancora una volta è stato decisivo il giocatore naturalizzato, Joshua Hawkinson, che ha segnato 29 punti rimanendo in campo tutti i 40′. Per l’americano, che da quando ha lasciato il college ha sempre giocato nel campionato giapponese, sono 21.0 punti di media nel torneo. Un po’ in ombra l’NBA Yuta Watanabe, 5 punti in 40′, ma il suo apporto non è servito in una gara che il Giappone ha comandato per quasi la sua totalità, fatta eccezione per l’ultimo quarto.

Capo Verde, guidato da Edy Tavares autore di una doppia-doppia da 11 punti e 14 rimbalzi con anche 4 assist e 3 stoppate, ha tenuto i giapponesi a soli 7 punti segnati negli ultimi 10′. Il divario era però troppo per una rimonta, con i capoverdiani che salutano così il Mondiale con un’unica, storica, vittoria: quella nel girone contro il Venezuela.

Foto: FIBA