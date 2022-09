È il giorno di Johannes Voigtmann: ufficiale la firma con Milano

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo di due anni con Johannes Voigtmann, nato a Colonia, Germania, il 30 settembre 1992, 2.11 di statura, la scorsa stagione al CSKA Mosca. “Sono felice di unirmi ad un club così prestigioso e ad una squadra così ambiziosa. Sono cosciente che gli obiettivi e le aspettative sono molto alte, ma proprio per questo ho grande voglia di contribuire e aiutare l’Olimpia ad avere il massimo successo possibile”, dice Voigtmann. “Johannes completa il nostro reparto lunghi con le caratteristiche cercavamo: statura, tiro, duttilità ed esperienza di EuroLeague. Siamo felici di averlo con noi”, dice il general manager dell’Olimpia, Christos Stavropoulos.

CHI È – Johannes Voigtmann ha debuttato a livello professionale con la squadra di Jena, prima nella seconda lega tedesca poi nella prima. Nel 2012 si è trasferito agli Skyliners di Francoforte per rimanervi fino al 2016 (con la vittoria della FIBA Europe Cup) quando è approdato in Spagna, al Baskonia dove ha anche debuttato a livello di EuroLeague. A Vitoria, è rimasto tre stagioni. Nel 2019/20, è andato al CSKA Mosca rimanendovi altre tre stagioni, vincendo nel 2021 la VTB League e raggiungendo le Final Four di EuroLeague nella stessa stagione.

In EuroLeague, vanta 185 presenze con 8.5 punti per gara, il 62.2% da due, il 40.4% da tre e 5.3 rimbalzi. Nell’ultima stagione a Mosca, ha segnato 8.4 punti per gara con 4.0 rimbalzi, il 67.4% da due, l’85.0% dalla lunetta e il 40.0% da tre.

NOTE – Voigtmann ha giocato con la Nazionale tedesca gli Europei del 2017 e del 2022, i Mondiali del 2019 e le Olimpiadi del 2021. Nel 2015 è stato miglior giovane e giocatore più progredito della lega tedesca.

Fonte: ufficio stampa Olimpia Milano