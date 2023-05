“È stato incredibilmente stupido!”, il pensiero di un dirigente NBA su Morant

Ja Morant semplicemente non impara, con il suo ultimo incidente con la pistola in una live su IG che ha spinto i fan NBA a criticarlo ancora una volta. Ora, più punizioni potrebbero essere in arrivo dopo che i Memphis Grizzlies lo hanno già sospeso da tutte le attività di squadra in attesa di un’indagine da parte della NBA.

Per chi se lo fosse perso, Morant ha fatto notizia domenica mattina dopo che un video di una IG Live ha fatto il giro dei social media. Nella suddetta clip, Morant canta con un amico mentre ascolta il nuovo album di NBA YoungBoy. Tuttavia, ha sorpreso tutti quando il giovane dei Grizzlies ha sfoggiato una pistola, anche se solo per un breve secondo.

Non è la prima volta che Morant compie un atto così irresponsabile. Come sanno i fan dei Grizzlies, ha fatto la stessa cosa verso la fine della stagione quando ha brandito una pistola durante un IG Live in un nightclub di Denver. È stato sospeso per le sue azioni, alla fine è stato sottoposto a un programma di consulenza in Florida prima di poter tornare. Naturalmente, questa volta il contraccolpo è più intenso considerando che è recidivo. Un dirigente NBA rivale non si è nemmeno trattenuto quando ha parlato delle azioni di Morant.

“Questo è stato incredibilmente stupido”, ha detto l’anonimo dirigente NBA, tramite Sports Illustrated.

Morant deve ancora rompere il silenzio sulla questione, ma sarà sicuramente difficile per lui conquistare la simpatia dei fan dopo le sue ultime azioni.

