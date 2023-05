Sixers asfaltati in Gara-7, Ben Simmons si gode un calice di vino

Ben Simmons e i Philadelphia 76ers, un anno e mezzo fa, non si lasciarono di certo nel migliore dei modi. L’australiano fece le bizze pur di non giocare la stagione 2021-22 con i Sixers, venendo poi impacchettato verso Brooklyn in cambio di James Harden. Da allora, né Philadelphia né Simmons hanno avuto fortuna. La peggio probabilmente l’ha avuta proprio il giocatore, che con i Nets ha esordito solo in questa stagione, chiusa però con appena 42 partite disputate e 6.9 punti di media, di gran lunga il peggior dato in carriera.

Simmons però non si è trattenuto dal trollare i Sixers per la sconfitta netta subita in Gara-7 contro i Boston Celtics ieri sera. Philly ha tenuto per due quarti, salvo poi crollare nel secondo tempo, soprattutto nel terzo periodo in cui ha segnato appena 10 punti di squadra. Alla fine il risultato finale è stato un impietoso 112-88, con Jayson Tatum che ha anche stabilito il nuovo record NBA per punti segnati in una Gara-7: ben 51.

Durante il quarto quarto, quando i Celtics erano già a +30 con poco più di 3′ sul cronometro, Simmons ha postato una foto nelle proprie storie Instagram. L’australiano si trovava sul divano, con tanto di copertina, mentre ammirava i suoi ex compagni venire annichiliti sorseggiando un calice di vino rosso. Simmons avrebbe potuto pubblicare una foto della situazione anche durante il più equilibrato primo tempo, la scelta di farlo a partita ormai virtualmente conclusa lascia poco spazio a interpretazioni.