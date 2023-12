“È stato un capolavoro della m***a”, brutale commento di coach Hardy dopo il KO di Utah contro Dallas

Gli Utah Jazz erano privi di Lauri Markkanen, Jordan Clarkson e Kelly Olynyk durante la partita di questa notte contro i Dallas Mavericks, il che ha reso la vittoria un compito già difficile per coach Will Hardy e i suoi uomini. Ma i Jazz non hanno nemmeno lottato. Hanno permesso a Luka Doncic di farli a pezzettini, con la stella dei Mavs che ha messo a segno una tripla doppia nel solo primo tempo di quella che si è conclusa con una sconfitta per 147 a 97.

Non è facile vincere in NBA, ma può essere ancora più difficile perdere di 50, dato che una squadra deve essere colpita da un sacco di catastrofi e cataclismi nell’arco di 48 minuti per perdere di così tanto. E il coach dei Jazz lo sa bene. Hardy ha infatti reagito con una dichiarazione degna di nota alla sua peggiore sconfitta da allenatore professionista.

“È stata una prestazione assolutamente orrenda dall’inizio alla fine. È stato un capolavoro della m***a. Non so davvero come descrivere questa partita”, ha detto il capo allenatore dei Jazz nel suo discorso post-partita.

Insomma, coach Will Hardy non ha preso per niente bene questo -50. Ma diciamo che c’è chi avrebbe potuto fare di molto peggio.

