È trapelato un audio di un ACCESISSIMO dibattito tra Durant e LeBron alla Finals 2017

Audio trapelato del trash talk di LeBron James e Kevin Durant nelle finali del 2017

KD: “Sì, guarda che merda. Mi ha colpito alla testa”, disse a Tyronn Lue.

LeBron: “Ma perché parli in questo modo? Non parlare mai più così al mio allenatore”.

KD: “Non stavo parlando con nessuno pazzo”.

LEAKED Audio Of The LeBron James & Kevin Durant Trash Talk In The 2017 Finals👀:

KD: “Aye, watch that sh*t. He hit me in the head” (also chirped at Ty Lue)

LeBron: “Why are you talking crazy though? Don’t talk to my coach like that again”

KD: “I wasn’t talking to nobody crazy” pic.twitter.com/0LwttuOdkl

— LegendZ (@legendz_nba) October 5, 2023