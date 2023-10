EA7 Milano, ora devi ASSOLUTAMENTE tornare sul mercato

L’EA7 Milano deve necessariamente tornare sul mercato perché ha scoperto nella giornata di ieri che Billy Baron non tornerà a breve ma rischia di stare fuori fino a fine novembre, se tutto va bene, il che vuol dire che salterà in totale una decina/dozzina di partite di regular season di EuroLega, ovvero circa il 30% del totale.

Tra l’altro queste sfide sono anche le più importanti perché ti permettono di posizionarti nella prima o nella seconda metà della classifica. Poi tutto è sempre possibile, i miracoli si possono sempre compiere da gennaio in poi, ma partire con uno score di, per esempio, 3-9, non ti mette affatto nelle condizioni di lottare serenamente per un posto playoff, giusto per usare un eufemismo.

Ma di cos’ha realmente bisogno l’EA7 Milano dal mercat0?

Teoricamente nello spot di guardia, la posizione naturale di Baron, non è poi messa nemmeno così male l’Olimpia perché ci sono Devon Hall e Stefano Tonut, più Diego Flaccadori e Giordano Bortolani, che qualche minuto, in qualche gara, te lo possono assicurare.

Il problema è che, oltre a Baron, starà fuori almeno fino a fine ottobre anche Maodo Lô. E quindi Hall dovrà dare necessariamente una mano a Kevin Pangos in cabina di regia.

A questo punto punto potrebbe aver senso puntare su una guarda fisicata, in grado di giocare anche da ala piccola e quindi pronta a shiftare nella posizione di ala piccola, al posto di Shavon Shields, per qualche minuto durante le partite.

Alcuni nomi di veterani di EuroLega che ci vengono in mente per l’EA7 Milano ancora free agent e liberi sul mercato? Cory Higgins, Dwayne Bacon e Darrun Hilliard.

