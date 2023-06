Paolo Banchero ha modificato il suo nome su Twitter

Finora Paolo Banchero, che nel corso degli ultimi anni si è sempre detto ben disposto a indossare la maglia dell’Italia, aveva accompagnato il proprio nome su Twitter con una bandiera italiana. Da quando però ha fatto dietrofront, accettando la convocazione di Team USA per il Mondiale, proprio quella bandierina è diventata odiatissima da molti tifosi azzurri. Qualche ora dopo la sua decisione, così, Banchero ha deciso di modificare il proprio profilo.

No, la bandiera italiana non è stata tolta. Ma insieme a lei, anzi prima di lei, adesso campeggia una bandiera a stelle e strisce: quella degli Stati Uniti. Insomma, Banchero non rinnega le sue origini italiane, ma è a tutti gli effetti anche americano. Su Twitter, così come su un campo da basket ai prossimi Mondiali, purtroppo.

Paolo Banchero ha cambiato qualcosa nel suo profilo Twitter. Ora c'è un'altra bandiera prima di quella italiana.

Paolo Banchero changed something on his Twitter account. Now there is another flag before the italian one. pic.twitter.com/K4dlKS78km

