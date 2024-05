EA7 Milano, a che punto siamo con Leandro Bolmaro?

L’Olimpia EA7 Milano, dopo il KO all’Unipol Forum di gara-1, ha messo la freccia e ha eliminato Trento 3 a 1 nei Quarti di Finale Scudetto. Non c’è però solo campo per i meneghini perché l’EA7 Milano sta pensando anche a Leandro Bolmaro per il mercato, con l’esterno argentino che potrebbe essere il primo colpo di mercato, secondo quanto riportato da Backdoor Podcast.

L’esterno argentino con passaporto italiano ex Utah Jazz e Minnesota Timberwolves in NBA non è un nome nuovissimo per le Scarpette Rosse perché se n’era già parlato qualche settimana fa ma ora la pista sembra essersi scaldata definitivamente. Bolmaro ha fatto abbastanza bene quest’anno al Bayern Monaco con Pablo Laso ma siamo certi che abbia ancora dei margini di miglioramento e le formazione biancorossa spera che questi margini possano diventare concreti.

Tendenzialmente può giocare nel ruolo di guardia-ala ma è un ragazzo molto versatile e quindi potrebbe occupare anche altri ruoli per qualche minuto in qualche partita. Stiamo a vedere se alla fine davvero l’Olimpia EA7 Milano deciderà di mettere sotto contratto Leandro Bolmaro oppure se rimarrà solo un’idea di questo fine maggio piovoso sotto al Duomo.

