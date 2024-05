“The Toast”: il VIDEO promozionale delle NBA Finals 2024 è un CAPOLAVORO

Un bar molto speciale, guidato dalla leggenda dei Miami Heat Dwyane Wade e da Queen Latifah, con una lista di ospiti che comprende il cantante mascherato e la star di Una notte da leoni, Ken Jeong, il conduttore di late night, Jimmy Kimmel, la leggenda dei Lakers, Magic Johnson, gli ex fenomeni NBA Ray Allen e Isiah Thomas, e le star della WNBA Angel Reese e Kamilla Cardoso? No, non è la vita reale, ma l’NBA l’ha fatta esistere, almeno per la sua campagna pubblicitaria appena uscita, chiamata “The Toast”, per pubblicizzare le prossime NBA Finals.

“Volevamo essere certi di poter generare emozioni per i tifosi e volevamo che si sentisse la riverenza e l’apprezzamento per la stagione appena trascorsa, ma anche quella sorta di formicolio sulla punta delle dita che si prova nell’attesa”, ha dichiarato in un’intervista Tammy Henault, CMO dell’NBA. “Volevamo avere questa sensazione di anticipazione e allo stesso tempo riunirci in una grande festa e celebrare questo grande momento, e sappiamo molto del pubblico che siamo in grado di guidare e portare per le Finals. Un sacco di gente che viene a condividere un momento insieme, con la comunità, e quale modo migliore per riunire la nostra comunità estesa di tifosi NBA e di famiglie NBA per fare una grande festa e celebrare la stagione e generare un po’ di eccitazione?”.

The Toast NBA Finals