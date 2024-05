Ergin Ataman scende dal pullman e già LITIGA con i tifosi: “Dov’è l’EuroLega?!”

Da venerdì a Berlino prenderanno il via le Final Four di EuroLega a cui parteciperanno Real Madrid, Panathinaikos, Olympiacos e Fenerbahçe. In queste ore le squadre e i tifosi sono arrivati nella capitale tedesca per prepararsi alle prime partite: stasera è stata la volta del Pana. Il vulcanico Ergin Ataman, appena sceso dal pullman per entrare in hotel, non ha però perso tempo per fare polemica. L’allenatore turco se l’è presa con alcuni connazionali, tifosi del Fenerbahçe, che cantavano cori in turco fuori dall’albergo.

Ataman li ha prima mandati a quel paese, poi è uscito nuovamente fuori dall’hotel arrivando quasi alle mani con alcuni tifosi gialloblu che si erano avvicinati. Infine è rientrato nella hall urlando e chiedendo l’intervento dell’EuroLega. “Non c’è polizia, non c’è security all’ingresso! E i tifosi mi hanno attaccato! Vogliamo rispetto in hotel! Dov’è l’EuroLega? Dov’è l’EuroLega?” ha gridato Ataman. Nel video condiviso da BasketNews, si vede poi un piccolo parapiglia nella hall, con alcuni membri dello staff del Panathinaikos che si spintonano con altre persone non identificate.

Insomma, queste Final Four sono iniziate subito all’insegna del nervosismo a cui Ergin Ataman ci ha ormai abituati da tempo.