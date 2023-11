EA7 Milano, Gentile sa che avrebbe dovuto lasciare l’Olimpia prima

Alessandro Gentile, ex capitano dell’Olimpia EA7 Milano e ora in forza alla Givova Scafati, ha parlato della sua esperienza meneghina ai microfoni di DAZN nel programma He Got Game.

“Riguardando indietro e guardando oggi i ragazzi di 20/21 anni, mi rendo conto che avevo delle responsabilità che non tutti a questa età sono abituati ad avere. Chiaramente tento ad essere molto critico con me stesso. Ma il me di 30 anni direbbe ‘bravo’. Non era facile. Sicuramente ci sono stati momenti negativi, brutti, poteva andare meglio, ma poteva andare anche molto peggio”, ha raccontato Gentile sulla sua esperienza all’Olimpia EA7 Milano.

“Cosa rifarei diversamente? Sicuramente avrei accettato di lasciare Milano un po’ prima, quando ho avuto la possibilità. Non lo vivo come un rimpianto. Milano per me è un pezzo di cuore, sono stati anni fantastici. Ma credo che il rapporto fosse logoro. Credo sia stato negativo per tutti, credo di averla trascinata qualche anno di troppo. Sicuramente è stato un periodo intenso quello all’Olimpia. Aver riportato lo Scudetto a Milano, il primo dell’era Armani, da capitano dopo mio padre, è una cosa che porterò sempre e resterà per sempre. Grandi gioie e anche qualche delusione, come detto si poteva finire un po’ prima e meglio per tutti”, ha concluso il giocatore della Givova Scafati.

