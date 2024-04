EA7 Milano, il primo colpo per la prossima stagione sarà Josh Nebo

La stagione europea dell’Olimpia EA7 Milano si è conclusa da un paio di settimane con la mancata qualificazione al Play-in. E se in Italia i biancorossi sono ancora pienamente in corsa per lo Scudetto (nelle ultime due giornate potrebbero afferrare il primo posto e l’accoppiamento più vantaggioso per i Playoff), in EuroLega possono già pensare al prossimo anno e al mercato. Secondo Relevo, l’Olimpia avrebbe già l’accordo con quello che dovrebbe quindi essere il primo colpo dell’EA7 2024-25: Josh Nebo.

Nebo, centro americano con passaporto nigeriano, si è affermato nelle ultime due stagioni come uno dei lunghi migliori d’Europa, prima allo Zalgiris Kaunas e quest’anno al Maccabi Tel-Aviv. Classe 1997, il giocatore ha mantenuto 10.9 punti e 7.3 rimbalzi di media in EuroLega con i gialloblu, con i quali disputerà i Playoff a partire da questa settimana.

Secondo il sito spagnolo, l’accordo tra Milano e Josh Nebo sarà un biennale da 1.6 milioni di euro complessivi. Se dovesse concretizzarsi, l’affare sarebbe importante anche per la moria di centri validi nel panorama europeo.