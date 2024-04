La STRANISSIMA gara di Damian Lillard all’esordio nei playoff con i Milwaukee Bucks

Damian Lillard ha guidato i Milwaukee Bucks alla vittoria contro gli Indiana Pacers in Gara 1 del primo turno dei Playoffs NBA.

In realtà Dame ha dominato il primo tempo, indirizzando l’incontro, per poi giocare una seconda metà di gara molto meno incisiva. Lillard ha segnato 35 punti prima dell’intervallo e neanche uno dopo. Una statistica molto particolare che lo rende il giocatore ad aver segnato più punti nel primo tempo senza segnare nel secondo in tutta la storia della NBA.

I 35 punti di Lillard sono quasi un record per un giocatore alla prima partita di playoff in maglia Bucks: all’esordio in post season con Milwaukee hanno fatto meglio solamente Kareem Abdul-Jabbar e Gary Brokaw con 36.

Ricordiamo che Milwaukee è riuscita a vincere 109-94 nonostante l’assenza di Giannis Anteokounmpo, ancora out per un problema al polpaccio.