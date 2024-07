EA7 Milano-James Nunnally, cosa sappiamo del possibile ritorno?

L’Olimpia EA7 Milano sta proseguendo il suo mercato e uno degli ultimi nomi usciti è quello di James Nunnally, in uscita dal Partizan Belgrado.

L’americano ha già giocato per 6 mesi nelle Scarpette Rosse nel 2019 ma non è mai stato allenato da Ettore Messina perché al tempo il coach era Simone Pianigiani. Dal 2022 veste la canotta dei serbi ma durante le ultime finali di campionato c’è stato un incidente con Stefan Lazarevic nei corridoi prima della terza partita delle finali dell’ABA League e da quel momento Zeljko Obradovic ha deciso di tenerlo fuori dalle rotazioni, interrompendo l’idillio bianconero.

James Nunnally all’Olimpia EA7 Milano potrebbe giocare sia da guardia in quintetti alti sia da ala piccola come cambio di Shavon Shields. L’esperto americano ex Avellino porterebbe grande talento nel roster meneghino e soprattutto permetterebbe a Shields di non essere spremuto in tutte le partite di EuroLega.

Stiamo a vedere se ci sarà un “come back” di Nunnally in Italia e in particolare a Milano. Non è una trattativa semplice ma nemmeno impossibile. Nel giro di pochi giorni sapremo se ci potrà essere qualcosa di concreto o meno.

