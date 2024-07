LeGM in azione! LeBron sta provando a convincere Klay Thompson a firmare coi Lakers?

I Los Angeles Lakers sono sempre sotto pressione per offrire un prodotto da titolo sul parquet, anno dopo anno. L’offseason offre la speranza che, forse, i Lakers possano ancora una volta trovare i pezzi giusti per circondare LeBron James e Anthony Davis con un roster da vittoria finale. All’inizio della free agency, LeBron James non ha perso tempo e ha cercato di mettere in moto le cose, anche se i Lakers sono alla ricerca del futuro Hall of Famer Klay Thompson.

Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, non appena l’orologio della free agency ha iniziato a ticchettare, James avrebbe contattato Thompson per cercare di convincerlo a unirsi ai Lakers nell’ambito della ricerca della bandiera numero 18 della franchigia.

“Mi hanno detto che LeBron James ha chiamato Klay Thompson proprio quando la free agency è stata aperta alle 6 di pomeriggio a Est”, ha detto Wojnarowski su SportsCenter, via Twitter ClutchPoints (X).

"I'm told LeBron James called Klay Thompson right when free agency opened… These conversations, this negotiation will go into tomorrow. There probably will not be a resolution tonight."

