EA7 Milano: John Wall risponde piccato al rumors di mercato

John Wall è (stato) una delle migliori point guard NBA degli anni 10 del Duemila ma i continui infortuni ne hanno limitato molto le prestazioni nelle ultime stagioni e ieri è stato accostato da Basket News all’EA7 Milano in questo mercato.

L’americano non ci ha messo molto a smentire la notizia, facendo addirittura un tweet ufficiale:

“Da dove prendete tutte le vostre informazioni? Notizie false ‼️”.

Where Do Y’all Get Ur Info from? False News ‼️ https://t.co/cmvowYrWIy — John Wall (@JohnWall) August 3, 2023

Wall è alla ricerca di una squadra NBA, dopo aver fatto diversi workout con parecchie franchigie. Qualora non riuscisse a trovare squadra, forse potrebbe pensare di approvare in Europa ma probabilmente è presto per fare certi pensieri.

In questo momento l’EA7 Milano non avrebbe bisogno di John Wall in questo mercato perché è al completo nel reparto point guard con Kevin Pangos, Maodo Lô e Diego Flaccadori. Ma John Wall è John Wall. Lo statunitense è uno di quei giocatori che, se sano, ti fa vincere le competizioni.

Stiamo a vedere se si è trattata letteralmente di una boutade di mercato del quotidiano d’informazione europeo oppure qualcosa evolverà nelle prossime settimane. Sicuramente Milano ha più bisogno di un cambio dell’ala piccola che di una point guard, con sempre Nikola Mirotic sulla sfondo pronto a firmare. Almeno, così si dice.

