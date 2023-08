Gigi Datome su “Afternoon”: “Io do colore, Melli dà struttura”

Gigi Datome e Nicolò Melli in questi giorni ci stanno deliziando con il loro podcast dal titolo “Afternoon”, un omaggio a “Morning” di Francesco Costa de Il Post. Gigione ne ha parlato anche in un’intervista a Marino Petrelli de Il Messaggero che vi riportiamo qui di seguito:

“Il podcast sta andando alla grande e nemmeno noi immaginavamo un successo del genere. La cosa bella è che sono gli stessi nostri compagni di raduno che si divertono e vogliono partecipare alle puntate. È un modo di comunicare la vita della nazionale in maniera diversa e senza seriosità. Io e Nik, oltre a essere compagni di squadra di club e in Nazionale, ci troviamo molto anche in questi spazi social. Diciamo che io do un certo colore, lui dà la struttura“.

Si tratta certamente di una grande novità per il nostro basket e pensiamo possa essere un’apripista verso una comunicazione più fresca e meno istituzionale, figlia di TikTok per intenderci.

Stiamo a vedere se si tratterà di un’attività one shot oppure Melli terrà vivo questo podcast per tutti i ritiri a venire, anche quelli senza Datome, perché ormai siamo pazzi di Afternoon.

