Rudy Gobert: “È come se avessi perso la verginità”

Rudy Gobert ieri sera ha messo a segno la prima tripla della sua carriera dopo che negli ultimi giorni erano usciti vari rumors di un suo allenamento mirato sul tiro dalla lunga distanza.

Nell’amichevoli in cui la Francia ha rifilato un ventello al Montenegro, Rudy Gobert si è quindi sbloccato. Letteralmente. E l’ha dichiarato anche subito dopo la partita, facendo un paragone vietato ai minori di 18 anni ma che fa ben capire cos’ha provato:

“Stanotte mi sento come se avessi perso la verginità”.

💬 "Ce soir, j'ai l'impression d'avoir perdu ma virginité." Face au Monténégro, Rudy Gobert a réussi le premier tir à 3 points de sa carrière 🔫#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #FIBAWC pic.twitter.com/rSbPlqw8oJ — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 2, 2023

Non è certamente una buone notizia per l’Italbasket che nel 2021 e nel 2022 ha chiuso il suo percorso proprio contro la Francia di Rudy Gobert. E fino ad allora non tirava da 3, quindi cercavi di tenerlo il più lontano possibile dal ferro. Ora questa doppia dimensionalità, che noi sfruttavamo a nostro vantaggio con Nicolò Melli, non ce l’abbiamo più e perciò dovremo marcarla anche dietro i 6 metri e 75.

Stiamo a vedere se il centrone francese continuerà a lavorare su questo fondamentale e aggiungerà anche questa skill al suo bagaglio tecnico per gli ultimi anni della sua carriera in NBA. Sarebbe comunque un miglioramento molto contemporaneo con tutti i centri NBA che tirano senza problemi da dietro l’arco con estrema facilità.

