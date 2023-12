EA7 Milano, la paura diventa realtà: stop per Nikola Mirotic!

I rumors delle scorse ore riguardanti Nikola Mirotic, assente domenica scorsa contro Pistoia ma regolarmente in campo nel KO contro lo Zalgiris Kaunas, sono stati confermati dalla comunicazione ufficiale dell’Olimpia Milano. Il montenegrino ha subito un riacutizzarsi della tendinopatia al tendine d’Achille sinistro. Dovrà visitare uno specialista e si saprà di più sui tempi di recupero nei prossimi giorni.

Una tegola gigantesca per Milano che rischia di perdere la sua star per tanto tempo. I meneghini hanno già una situazione indisponibili abbastanza pesante: Billy Baron è ai box da quest’estate e non si sa precisamente quando rientrerà, mentre Kevin Pangos è fuori squadra ed ha lasciato un vuoto in cabina di regia. Per questo motivo l’EA7 sembrerebbe intenzionata a tornare sul mercato sia per un esterno che per un’ala, qualora Mirotic dovesse essere assente a lungo termine.