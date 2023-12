EA7 Milano, doppio colpo di mercato per superare la crisi?

L’Olimpia EA7 Milano ha iniziato molto male la stagione e adesso potrebbe perdere per un po’ di tempo Nikola Mirotic, come detto da Sport Mediaset e scritto da noi QUI.

Proprio per questo motivo, secondo quanto scritto da Fabrizio Lorenzi di Repubblica Milano, le Scarpette Rosse stanno pensando di inserire altri due giocatori: una combo guard e una guardia fisicata capace di giocare anche nella posizione di ala piccola.

Olimpia Milano in viaggio verso Sassari, ma destano preoccupazione le condizioni di Nikola Mirotic, dato per sicuro assente in Sardegna e con radio mercato che parla di due profili (1/2 e 2/3) nei radar della società biancorossa.@rep_milano | @LegaBasketA | @EuroLeague — Fabrizio Lorenzi (@fabry23lorenzi) December 2, 2023

In questo momento non ci sono nomi per l’EA7 Milano, anche perché prima bisogna capire come si evolverà la situazione legata a Nikola Mirotic.

La combo guard è sicuramente la posizione più urgente da coprire, vista la scelta di far fuori Kevin Pangos. Nel ruolo di guardie, invece, servirebbe una mano perché Billy Baron è ben lontano dal rientro in campo e Devon Hall e Stefano Tonut hanno tirato la carretta praticamente da soli fino ad oggi, essendo gli unici in grado di poter fare la differenza in EuroLega.

Stiamo a vedere come si evolverà la situazione però non manca molto alla fine del girone di andata di EuroLega e forse a quel punto qualcosa si potrebbe muovere. Un nome che circolava qualche tempo fa era quello di Luca Vildoza ma poi è stato smentito dal giocatore stesso.

