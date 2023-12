Vergognoso episodio in Turchia: Yam Madar ferito dal lancio di una moneta

Il tifo turco, dopo quello serbo e al pari di quello greco, è sicuramente tra i più caldi d’Europa. Ieri sera però è stato fin troppo caldo, durante uno dei derby di Istanbul tra il Fenerbahçe e il Besiktas. A giocare in casa erano i bianconeri, in un clima rovente: a vincere alla fine è stato il Besiktas, ma i suoi tifosi si sono resi protagonisti di un episodio da condannare fermamente. Nella bolgia dell’Akatlar Sports Complex, durante una pausa, Yam Madar è stato colpito dal lancio di una monetina.

Il giocatore serbo del Fenerbahçe, che solo pochi giorni fa era stato l’eroe della vittoria sul Real Madrid in EuroLega, si è accasciato a terra mentre sanguinava dal sopracciglio destro. Nel video pubblicato da BasketNews, si vede Madar cadere a terra sulla destra dello schermo.

Yam Madar was injured by an object thrown into the court in the game against Besiktas 😳pic.twitter.com/Ttw5jCMebq

— BasketNews (@BasketNews_com) December 2, 2023